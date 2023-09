ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kuidas meelitada noori Jõhvi tagasi?

Me alles alustasime seda arutelu ning praegu kaardistame neid põhiprobleeme, mis noori siit ära viivad. Praegu teame, et inimesed lähevad mujale kõrgharidust omandama ning siis tekib seal juba oma elu, töökoht, armastus jne ning pigem enam tagasi ei tulda.

Tegelikult on Ida-Virumaa maine viimase 10-15 aasta jooksul tuntavalt paranenud, nagu ka elukeskkond. Me näeme, et siia tuleb noori teistest piirkondadest. Võib-olla on siin oma osa ka selles, et tekkinud on paremaid, hea palgaga töökohti.