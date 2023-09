JUHTKIRI ⟩ Katri Raigi suured kingad

Narva verivärske võimuliit sai küll ladusalt hakkama Katri Raigi ametist kukutamisega, kuid mingit selget plaani, mida ja kuidas nad edasi kavatsevad teha, pole avalikkus näinud. See jätab mulje parajast peataolekust ja annab põhjust rääkida sellest, et esmalt isiklikud huvid ja siis vaatame, mis linna huvidest saab... Ei ole kahtlust, et opositsiooni surutud Raik, tema kaasvõitlejad ja toetajad annavad tuld igale uue võimu vääratusele.

Teiseks suutis Raigi tagandamise operatsiooni kohalik komandör Aleksei Jevgrafov hakkama saada erilise rumalusega, kui ta kuulutas umbusaldamise esitamise esimesel päeval mitmetes meediakanalites, et selle põhjuseks on see, et Raik asus liiga kiiresti täitma regionaalministri korraldust võtta maha punaarmeelaste tänavate sildid.