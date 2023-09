JUHTKIRI ⟩ Sport kui regionaalpoliitika peegel

Ida-Viru võistkondi pole palju aastaid olnud ei võrkpallis ega käsipallis. Parem on olukord vaid jalgpallis ja jäähokis. Jäähokis teeb tugevaimas liigas kaasa koguni kolm Ida-Viru meeskonda ja üks naiskond. Samas on hoki kandepind üsna kitsas, näiteks meeste meistrivõistlustel vaid viis meeskonda osalebki. Narva Trans püsib aastakümneid jalgpalli meistriliigas suuresti tänu piirilinna jalgpallielu eestvedaja Nikolai Burdakovi entusiasmile ja metseenlusele. Aga ka tänu sellele, et jalgpall on võrreldes teistega jõukam spordiala ja alaliidu võimalused toetada ala arendamist Eesti eri paigus on suuremad.