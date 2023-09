DIANA REVJAKO ⟩ Tuumajaam toob valda ka nooremad elanikud

Toimunud infopäevadel on kõlama jäänud peamiselt kaks küsimust: mis saab koduvallast ning kas ja kuidas saab jätkuda elu tuumajaama kõrval. On ju valdadel niigi mure järjest väheneva elanikkonna pärast ning tekkinud on kartus, et pärast tuumajaama rajamist jooksevad viimasedki elanikud minema.

Kogenud tuumariikide aastakümnetepikkune kogemus näitab hoopis vastupidist: tuumajaamade rajamine on mõjutanud piirkonna elu just positiivses suunas. Sellegipoolest on tegemist tööstusobjektiga, millega kaasneb kohalikke häiringuid kas või juba ehituse käigus.

Rootsi ja Soome kogemuse põhjal võidab kohalik omavalitsus tuumajaama tulekuga palju rohkem, kui kaotab. Rootsis 2022. aastal läbi viidud sotsioökonoomiline uuring näitab, et tuumajaama rajamisega Östhammari ja Oskarshamni valda tõusis elanike arv oluliselt ja keskmine vanus noorenes. See tähendab, et valdadesse tuldi elama pikaks ajaks koos peredega, mis omakorda on alus rahvastiku püsimisele. Samasugust suundumust näeme ka Soomes.

Mõlemas riigis on olemas pikaaegne, üle 45aastane kogemus tuumajaamade kõrval elamisest, mistõttu on nendes riikides tekkinud mõnede valdade vahel mõõdukas konkurents, kes uue tuumajaama endale saab. Planeerimisprotsessis osalenud, kuid jaamast lõpuks ilma jäänud vallale maksab võitjavald lausa iga-aastast "hüvitist". Teadmiste ja kogemusega on kadunud ka hirm.

