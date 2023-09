ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kuidas Jõhvi Kesklinna kool õpilased ära mahutab?

Kui me ei saaks kasutada koolimaja vana osa, siis ei mahuks me mingil moel. Kui renoveerimise toetusmeede avalikustati ja hakkasime seda kaaluma, nähti iga õpilase kohta ette 7 ruutmeetrit pinda, mille uuendamist rahastati. Sinna alla kuulusid lisaks õpperuumidele ka söökla, koridorid, garderoobid ja tualetid. Sellest lähtudes ei oleks me kuidagi saanud sinna kõiki mahutada. Enne koolivõrgu korrastamist paluti meil prognoosida õpilaste arvu aastani 2035. Aga kuidas me saame prognoosida, kui me ei tea, mis maailmas toimuma hakkab? Prognoosisime kümme aastat tagasi, et aastaks 2023 on kummaski põhikoolis umbes 300 õpilast. Juba siis näitas laste arv kahanemist. Nüüd on aga meie koolis 569 ning Jõhvi põhikoolis 558 õpilast.