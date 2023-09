NÄDALA KUJU ⟩ Katri Raik

Katri Raik on lõppeva nädala veetnud suvekodus 250 punase roosi seltsis. Need kinkisid läinud laupäeval talle raekojaplatsile toetust avaldama tulnud inimesed, kes olid samas nördinud, et enamik Narva volikogu liikmeid ei tahtnud Raiki enam linnapeaametis näha. Sellisel moel linnapeaametist lahkumine läheb Ida-Virumaa nüüdisaja poliitika ajalukku.