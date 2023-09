JUHTKIRI ⟩ Selle kriminaalasjaga on kiire

Kindlasti ongi selles kriminaalasjas palju tundlikku materjali, mida enne kohut uurimise huvides avalikkusega jagada pole mõistlik. Ent kui Põhjarannik läinud kevadel mõnelt kahtlustatavalt küsis, kas uurimisasutus on nende vastu pärast sügist huvi tundnud, oli vastus eitav.

Eks omajagu keerukust lisab asjale see, et kriminaalasjas on üsna palju neid inimesi, keda prokuratuur peab praegu kuriteos kahtlustatavaks. Neist igaühe puhul tuleb koguda piisavalt tõendeid ning need ka kohtus vettpidavalt vormistada. See võtab aega.

Lihtsalt algusest peale oli ka selle kriminaalasja puhul kartusi, et uurimine jääb venima aastateks, nagu oli eelmise Kohtla-Järve korruptsiooniskandaali puhul, kus olid samuti süüdistuse all Kohtla-Järve linnajuhid ning ärimees Nikolai Ossipenko, kes lõpuks tervise tõttu kohtu alt pääses, kui kaks linnajuhti süüdi jäid.

Nüüd on loodetavasti asjad teisiti. Juba see, et kohus sel korral ei aktsepteerinud väiteid Ossipenko kehvast tervisest, kui ta pooleks aastaks trellide taha saatis, räägib, et praktika on nüüd teine. Riik tagab vajaliku terviseteenuse ka kohtusaalis ja vanglas.

Kui prokuratuuril on usk, et saadab selle aasta lõpuks asja kohtusse, on seegi edasiminek. Nn Solovjovi kaasuses jõuti esimeses kohtuasjas jõustunud kohtulahendini seitse aastat pärast linnapea kinnipidamist ja asja avalikustamist. Kõik need aastad oli Jevgeni Solovjov linnapeana ametis, mis kindlasti ei tulnud kasuks Kohtla-Järve mainele ja selle võimu usaldusväärsusele.