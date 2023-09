ÜKS KÜSIMUS ⟩ Mis Narva üürimajade projektil viga on?

See küsimus põhjustas linnavolikogu komisjonides peetud arutelude käigus palju vaidlusi. Kusjuures küsimusi ja kahtlusi selle projekti elluviimise mõistlikkuses ei tekkinud mitte ainult Narva fraktsiooni liikmetel, vaid ka sellesse mittekuuluvatel saadikutel. Esimese asjana torkab silma ehituse arutult kõrge hind − ligemale 4100 eurot ruutmeetri kohta. Ametnike selgete ja argumenteeritud vastuste puudumine ei lisanud samuti komisjoni liikmetele kindlust selle projekti elluviimise mõistlikkuses. Minule isiklikult oli avastus, et toetusraha võib suunata ka linna teistesse objektidesse, mitte ainult üürimajade ehituseks.

Tähtis on, et see eelnõu jääb linnavolikogu menetlusse ning selle arutelu Narva linna arenduse ja ökonoomika ameti töötajatega jätkub.