VIRVE OSILA ⟩ Matsi käed

Tohter mingit hoolivust üles ei näidanud, väänas natuke mu õlga, ütles, et röntgenit pole vaja ja et minu eas tuleb rahulikum olla, mitte joosta (!) ja hüpata (!!). Püüdsin selgitada, et mõne aasta eest kukkusin põlvemeniski katki ja et mul on valud nii seljas, õlas kui põlvedes. Seepeale sain teetanusesüsti, mul soovitati kodus külmakotti kasutada, valuvaigisteid võtta ning saadeti puhtas vene keeles minema.

Edasi läksin uuesti EMOsse. Saatuse irooniana sattusin sellesama umbkeelse tohtri juurde. Küsisin, miks ta mind trauma järel kohe röntgenisse ei suunanud. Tema ütles, et kuna ma kurtsin õlavalu, siis ta ei arvanud, et mu käel midagi viga on. Tänapäeval ilmselt on õlg käsivarrest eraldi olev osa. Ja siis ütles ta, et mul on nagunii tugev artroos ja "neintelligentnaja ruka", et see valu ja kõverus on "nitševo", ning arutles siis irooniaga, et ilmselt ma ikka pole meditsiiniõena töötanud, vaid mingit muud raskemat ametit pidanud, et tema pole ühelgi meedikul sellist mitteintelligentset kätt näinud.