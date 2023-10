TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Milline linnavõim oleks Kohtla-Järvele parim?

Foto: Peeter Lilleväli

Vladimir Šelepin, mäetööline:

Püüan oma nina poliitikasse mitte toppida − see on räpane asi. Vene humorist Mihhail Zadornov tavatses öelda: "Elan toredal maal, aga väga halvas riigis." Olen temaga täiesti nõus. Head võimud on need, kes teevad kõike rahva, mitte riigi heaks. Aga ega häid võime vist kunagi olema saagi, sest tavaliselt kipub olema nii, et mida ka ei tehtaks, pole inimesed ikka rahul.