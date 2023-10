JUHTKIRI ⟩ Valitsuse Ida-Viru esindajale tööd otsides

Lähtudes juba toimuvatest ja ka eesootavatest suurtest muudatustest erinevates valdkondades maakonnas, räägib ju valitsus ikka ja jälle Ida-Virumaast ning tema huvidest kui tervikust. Paraku, kui vaatame viimaste aastate trende, siis kohapeal pole kuigivõrd märgata institutsioone või inimesi, kes suudaks piirkondlikke huve terviklikult näha ja kellel selles suunas tegutsemiseks ka mingeid võimalusi oleks. Ikka näeme, kuidas ühes või teises omavalitsuses haridusreform mullistusi tekitab, kuid sellele vaatamata ei otsita valdkonnas koostööd naabritega. Põlevkivitööstusega on riigil suured, kuigi üsna ähmased plaanid. Eitada, et see puudutab väga märkimisväärset osa maakonna elanikest, poleks isegi rumal, vaid lausa loll. Ka tervishoid, kultuur ja sport võiksid rohkem ülemaakondlikku koostööd otsida. Ida-Viru omavalitsuste liidust pole kahjuks saanud tõsist maakonna huvide laeva tüürivat kaptenit.