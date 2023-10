NÄDALA KUJU ⟩ Toila gümnaasium

Toila vallavõim on koolireformi vallarahvale selgitanud moel, mis iga kommunikatsioonist vähegi taipava inimese kahe käega peast kinni hoidma paneb. Kui vallavanem Eve East tuli eelmisel nädalal lastevanemate ette, et selgitada olukorda, luges ta vaid ette kaheksa talle kirjalikult saabunud selleteemalist küsimust, andes neile kiired vastused ning teatades, et nüüd on see teema ammendatud ja esinema hakkab hoopis külaline, kes räägib Ida-Viru kutsehariduse teemadel. Ja kui kellelgi on veel küsimusi, saatku need kirjalikult kooli direktorile, kes need omakorda vallavanemale edastab. See ajas isad-emad veelgi rohkem pöördesse ning nüüd on tekkinud aktivistide survegrupp, kes on otsustanud tõsiselt asjade käiku sekkuda. Jälgime mängu.