KÄTLIN PÄÄRO ⟩ Toila vald ei tohi sulgeda piirkonna ainsat eestikeelset gümnaasiumi

Lähipiirkonnas on eestikeelsed õppimisvõimalused üsna kasinad: Jõhvi riigigümnaasiumisse ei mahu juba praegu kõik soovijad ära ning kutsehariduskeskuses eestikeelseid õppekavasid pole. See tähendab, et eesti keeles pärast 9. klassi õppida polegi võimalik, kui Toilas gümnaasiumiaste tõepoolest kaob.

Lisaks gümnaasiumiastme kaotamisele plaanib vald kinni panna ka praeguse ajaloolise koolihoone. See otsus on mitmekordselt kurb, kuna kooli asukohal ja majal on väärikas ajalugu. Nimelt asub Toila gümnaasium Toila Oru pargis, president Konstantin Pätsi suveresidentsi territooriumil ja ajaloolise lossikompleksi vahetus läheduses.

Toila gümnaasiumi sulgemise otsus oleks oma tuleviku ja mineviku hävitamine.

Peamine põhjus, miks Toila gümnaasiumi säilimine on Ida-Virumaal nii märgiline ja vajalik, on eestikeelse hariduse tagamine ning seeläbi kindlustunde andmine peredele, kes meie maakonnas elavad ja siia kolida plaanivad. Mujal maakondades sellist õppekeele probleemi ei teki, sest vähemalt on võimalik laps saata haridust omandama naaberomavalitsuse kooli. Toila lastel ja peredel on aga veelgi keerulisem olukord. Toila ümber asuvates omavalitsustes napib võimalusi eesti keeles õppida. Ida-Virumaa elanikkonnast moodustavad ca 19% eestlased. Ometi tahavad ka need 19% suhelda, õppida ja teenuseid saada eesti keeles.

Selleks, et üks piirkond püsiks kaardil ja elujõuline, on kindlasti vaja lasteaeda ja kooli. Toila vald otsustas aga pisut aega tagasi kaotada Toila alevikust lasteaia ja tundub, et nüüd on järg kooli käes. Kui lapsevanem peab juba lasteaialapse kuskile mujale saatma ja ka kooliharidust saab omandada vaid kuue klassi jagu, pole liiga suur tõenäosus, et ta soovib oma tulevikku piirkonnaga siduda. Nii kaovad omavalitsusest noored maksumaksjad ning viimane jaam on ääremaastumine.

Toila valla juhid peavad leidma võimaluse Toila gümnaasiumi jätkamiseks 12klassilisena. See on kohaliku kogukonna ning Toilas sündinud ja kasvanud noorte selge ootus. Kurb, kui otsuseid vaadatakse vaid Exceli tabelis, mitte veidigi pikemas plaanis ja laiemas kontekstis, ning lõigatakse oksa, kus istutakse.