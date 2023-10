MARKO SANDRE ⟩ Ühe asja kaks poolt

Ma töötan Narva gümnaasiumis. Värske kool, just avasime. Täis tehnikat ja imevidinaid. Kooli juhtimine toimub arvutist: valgustus, valve, ventilatsioon, uksed − kõik. Kõik õpilastele vajalikud ruumid on lahti. On üksikuid erandeid turvakaalutlustel, kuid üldine mõte on lihtne: me usaldame oma inimesi ja pakume seda usaldust eeldusena. Partnerid, mitte alluvussuhe. Kool on lahti olnud peaaegu kaks kuud ja ma olen nende noorte inimeste üle uhke. Iga jumala päev. Nad kujundavad ise oma kooli ning seda on rõõm assisteerida ja administreerida, ausalt. Vallaametnikud on samasugused assisteerijad-administreerijad. Mitte omanikud. Mitte kõiketeadjad. Aga see kipub meelest minema. Toon siia lõppu veel ühe toreda näite. Või noh − kasvava tüliõuna. Potentsiaalse plahvatuse.