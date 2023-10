ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kas suurenenud saastetasudest toetatakse rohkem Ida-Virumaa omavalitsusi?

Ida-Virumaale läheb hulk erinevat rahastust meie valdkonnast, mis puudutab näiteks õiglase ülemineku fondistki 20 miljonit Narvas uue koostootmisjaama rajamisele. Ka näiteks elamute renoveerimisele, kus omaosaluse määr on Ida-Virumaal väiksem, kui see on mujal Eestis ja nii edasi. Nii et eks jõudumööda seda raha ikka eelarvest ja välisvahenditest läheb. Sellist sidumist üldiselt keskkonnatasude puhul ei ole.