TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas põlevkivi kasutamist tuleks piirata?

Põhimõtteliselt mõistan piirangute vajalikkust ja toetan rohelist mõtteviisi, kuid suured investeeringud on juba tehtud, olemas inimkompetents jne. Pole mõtet seda kõike järsku minema visata. Seepärast on vaja edasi liikuda, kuid tasapisi ja põlevkivitööstusesse uusi investeeringuid tegemata.

See on rumal mõte, aga kahjuks ei aita ükski argument vastupidises veenda. Olen väsinud selle üle vaidlemast, aga inimesed, kes selle kõik välja on mõelnud, lihtsalt ei taha midagi kuulda.

Foto: Peeter Lilleväli

Natalja Paun, logistik:

Olen selles küsimuses ebakompetentne, nii et mul on raske vastata. Mäletan, et 30-40 aastat tagasi Kohtla-Järvel põlevkivikeemiakombinaati minnes olid puude lehed tolmust hallid. Praegu enam ei ole ja kõik on korras. Kuidas põlevkivita elada, mina ei tea. Millega seda asendada? Ehitada tuumaelektrijaam? Mitte mingi hinna eest!