Urmas Reinsalu: pean panema valitsusele mõistuse pähe

See ongi probleem, et paljud plaanid on seatud hoopis teistsuguse CO2 kvoodi hinna põhjal. Need on aga kerkinud kolm korda. Kui on surve liita kvoodikaubandusse veelgi rohkem majandussektoreid, räägitakse elamumajandusest, lennuliiklusest, mereliiklusest, maanteetranspordist, siis kvoodi hinnad kasvavad veelgi sel spekulatiivsel turul.

Lõpuks peavad tarbijad selle kinni maksma. Ka suhteliselt jõukate Euroopa riikide elanikud pole ühel hetkel suutelised ega nõus seda tegema ja hääletavad praegused otsustajad maha.

Jah! Meie peame praeguses olukorras lähtuma oma majanduse huvidest. See ei tähenda keskkonnahuvide kõrvalejätmist. Aga see peab olema realistlik ja jõukohane. Ei ole võimalik ehitada utoopilist tagurpidi maailma ja püüda vägisi suruda elu sellesse.

Rohemajandus on kindlasti uus tulevik, nii taaskasutuse kui ringmajanduse kasvus on palju perspektiivi. Aga tuleb ausalt tunnistada, et see ülevalt alla surutav rohepoliitika ei ole majanduse soodustamine mingites uutes ja huvitavates sektorites, vaid kogu majanduse tasalülitamine. Kõik otsused on liikunud selles dünaamikas. Loosungid ei ole praegu sisustatud mingi praktilise lahendusega.

Kas teie jutu põhjal võib järeldada, et see suund, mille on võtnud majanduses praegune valitsus, on Eesti riigi huvide vastu?