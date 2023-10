KARIS PEETSALU ⟩ Vähem hämamist, rohkem selgeid sõnumeid!

Enne koolivaheajale jäämist lahkasime gümnaasiuminoortega kaheldava väärtusega rahvuskangelase Kalevipoja kõrval ka aasta ema valimise lugu 2017. aastal, kus Eesti naisliidu esinaine Siiri Oviir sattus eneselegi ootamatult laulu sisse. Kirjanik Kristiina Ehin ja kollektiiv Naised Köögis laususid "Aasta ema" laulu loomist kirjeldades ETV saates "Hommik Anuga", et me ei taha näha, et 19. sajandi patriarhaalne häbistus või kõrvalejäetus tuleks tänapäeva.

Kuidas see küll juhtus, kui austatud proua ise oli oma tegemistes igati korrektne? Ometi ei olnud austet proua valmis avatud dialoogiks ning rõhutas, et kõnealust dokumenti ei pannud kokku üks ega kolm inimest, vaid igati väärikad esindajad. Ühtlasi leidis ta, et poolel teel hobuseid ei vahetata, vaid jätkatakse olemasoleva dokumendiga ning ettepanekute esitamise tähtaeg on möödas.