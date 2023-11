TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas toetate tuumajaama rajamist Ida-Virumaale?

Foto: Peeter Lilleväli Anatoli Šestilovski, pensionär: Toetan. Tuumaenergiat ei ole vaja karta: tänapäeva tehnoloogiad tagavad ohutuse, vajadus elektrienergia järele on aga olemas ja töökohad on meie piirkonna jaoks samuti olulised.

Foto: Peeter Lilleväli Kristo Kõrgnurm, töötu: Tuumajaama ehitamine Eestisse oleks ilmselt mõttekas, kuid esmalt tuleb hoolikalt läbi mõelda, kuhu see teha. Kas Ida-Virumaal on seda vaja? Küsimus ei ole mitte selles, et "oma hoovist kaugemale", vaid ei tasu unustada, et paikneme piiri lähedal. Arvan, et sellest vaatenurgast lähtudes oleks ohutum teha see kusagile Lääne-Eestisse.

Foto: Peeter Lilleväli Andres Toome, vabakutseline: Pigem ei toeta. Miks? Võib-olla sellepärast, et ei tea, mida see annaks. Ma pole sellesse teemasse väga põhjalikult süvenenud ega tea, kas Eestil on üldse tuumajaama vaja.

Foto: Peeter Lilleväli Inga Palm, pensionär: Raske vastata − pole sellele kunagi mõelnud. Tuleb kaaluda, millist kasu see maakonnale tooks. Kui rääkida uutest töökohtadest, siis neid ei teki tõenäoliselt palju, pealegi on need nii spetsiifilised, et kohalikud elanikud vaevalt konkurentsivõimelised oleks.