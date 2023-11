ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kuidas hindate erakonna Isamaa võimalusi minna valitsusse?

Tõnis Saartsil on õigus, et Eestis ei ole ükski valitsus nelja aastat koos püsinud. Aga kas ma kujutan ette, et Isamaa läheks asendusparteina tegema Reformierakonnale katet, et ta saaks edasi teha praegust majandusvaenulikku poliitikat? See vastus on eitav. Seda ei tasu kellelgi oodata.