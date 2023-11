Teadlased panustavad Ida-Virumaa tõusulainesse

Ida-Virumaale kohandatud õiglase ülemineku fond ja selle projektid on esimene samm ulatuslike muutuste toetamiseks, kuid sellest kindlasti ei piisa. Palju tähtsam kui üksikud projektid on ühine visioon piirkonna arengust ning enesekindlus, et üheskoos toimides saavutame tulemusi. Uued oskused arendavad ettevõtteid, uued teadmised ja tarkus loovad tarka majandust.

Paljud piirkonnad on sellise ülemineku varem läbinud. Üks näide on Valloonia Belgias, kuhu söe- ja terasetööstuse kokkukukkumise järel on tekkinud maailmatasemel juhtivad ettevõtted kaitse-, klaasi- ja lubjakivitööstuse sektorites ning muu hulgas ka tsüklotronide ja lennukiosade tootmisel. Lisaks sellele toimis riigi toetatud teadus- ja tehnoloogiaparkide programm, võimaldades käivitada arvukalt nutikaid uusi ettevõtteid. Piirkonnas on ka viis ülikooli ja 19 kolledžit, kusjuures kolledžeid toetab Valloonia-Brüsseli föderatsioon.

Ida-Virumaal lahendamist vajav ülesanne on vastavalt inimeste arvule suurusjärgu võrra väiksem kui Valloonias, kuid lahenduse komponendid on sarnased. On väga vajalik toetada olemasolevaid ettevõtteid uutele majandusmudelitele üleminekul ning aidata luua uusi, samas üleminek ei saa toimuda järsku, see on paljude aastate pikkune protsess. Üheks peamiseks võtmeks seejuures on tugevate haridusasutuste olemasolu, mis koostöös ettevõtetega annavad üldhariduse läbinud noortele kõrgel tasemel teadmised ja oskused.