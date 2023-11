JUHTKIRI ⟩ Keskvõim tahab Ida-Virumaalt veelgi rohkem raha välja viia

Tegelik põhiline põhjus on aga soov katta eelarveauke põlevkiviettevõtete abil, mille tegevuse on valitsus rohepoliitikaga samas hukka mõistnud.

Sisuliselt tähendab see seda, et valitsus tahab senisest veelgi rohkem raha Ida-Virumaalt välja viia. Kui põlevkiviettevõtted, mis on Ida-Virumaal ühed suuremad tööandjad, peavad senisest rohkem makse maksma, siis jääb neile vähem raha nii töötajate palgatõusuks kui ka arendustegevuseks ja sealhulgas ka tehnoloogia keskkonnasõbralikumaks muutmiseks.

Saastetasud ei ole tõesti kaheksa aastat tõusnud, kuid samal ajal on kümneid kordi kerkinud saastekvootide hinnad. See on ettevõtete jaoks ikkagi ränk täiendav maksukoormus. Ida-Viru põlevkiviettevõtete poolt kvootide ostuks riigile makstud sadadest miljonitest eurodest aastas on maakonda tagasi jõudnud vaid imeväike osa.