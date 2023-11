IRJA LUTSAR ⟩ Kuidas ennast viiruste hooajal kaitsta?

Kas kanda maski? Jah, ajal mil viirus väga laialdaselt levib (praegu pole see aeg), kui viibite rahvarohkes kohas, kus võib olla palju nakatunuid, näiteks kinosaalis, ühissõidukis või mõnes väikeses kaupluses, kus on palju inimesi koos, siis sellest võib olla piisknakkuste levimise vastu abi.

Kas vaktsineerida gripi vastu? Seda ma soovitan kindlasti − kõige kindlama kaitse annab vaktsineerimine enne haigestumise kõrgperioodi (oktoobrist detsembrini). Immuunsus kujuneb välja kahe nädala jooksul pärast vaktsineerimist. Vaktsineerivad näiteks perearstikeskused ja vaktsineerimiskabinetid.

Kas vaktsineerida koroona vastu? Lühike vastus on, et vaktsineerima peaksid eakad ja raskete kaasuvate haigustega inimesed. Kuna vaktsiinid koroonaga nakatumist ei väldi ja noored inimesed rasket haigust ei põe, siis terved noored inimesed koroonavaktsiini ei vaja. See ei käi noorte inimeste kohta, kes kuuluvad riskigruppi.

Millal pöörduda arsti poole? Perearsti poole tuleb pöörduda siis, kui soovite end vaktsineerida või on haigus nii raske, et inimene peab jääma näiteks töölt koju ja vajab haiguslehte. Samuti tasub pöörduda arsti poole, kui viiruse läbipõdemine kulgeb nii raskelt, et terviseseisund ei parane või hoopiski halveneb. Viimasel juhul tuleb kutsuda kiirabi.

Kuigi noortel kulgeb COVID-19 enamasti kergelt, ei tähenda see, et erandeid poleks. Halvenemine on järsk ja inimene võib vajada meditsiinilist abi. Haigussümptomite leevendamise nõu oskavad suurepäraselt anda ka pereõed ja proviisorid.

Millal tekib populatsiooni immuunsus? Koroonaviirusega on enamik elanikkonnast kokku puutunud, nii et neil on mingi immuunsus. Siiski ei suuda inimene tekitada eluaegset immuunsust koroonaviiruste ega ka gripiviiruste vastu. Seetõttu niisugust populatsiooni immuunsust, nagu näeme näiteks leetrite korral, koroonaviiruse vastu ei teki.