NÄDALA KUJU ⟩ Alar Karis

Kohtla-Järvel oli Karis tunnistajaks ka naljakale vahejuhtumile, kus volikogu esimees Eduard Odinets, kes koos veel 9 volikogu liikmega oli tund varem andnud sisse Virve Linderi juhitud linnavalitsuse umbusaldamise avalduse, kiitis riigipeale, kuidas Linderi linnapeaks oleku aasta jooksul on Kohtla-Järve maine jõudsasti paranenud, mistõttu on linnas hakanud sagedamini käima ka kõrgeid külalisi, ja üldse olevat Linder üks tubli linnapea.

See visiit näitas, et riigipea on end Ida-Virumaa eluga kursis hoidnud ja soovib ise maakonna olulistele valdkondadele pilgu peale visata. Sama võiks soovitada mõnedele valitsuse liikmetele, kes on siinsetel teemadel sõna võttes mõnikord rääkinud nii, et suisa piinlik on.