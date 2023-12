TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas Kohtla-Järvel oli võimuvahetust vaja?

Foto: Peeter Lilleväli

Aleksandr Šipkov, IT-spetsialist:

Raske on juhtunule hinnangut anda, kuid mulle tundub, et kohalikust võimust sõltub nagunii vähe. Ma pole viimase aasta jooksul ühtegi põhimõttelist muutust märganud, nii et üldiselt polegi vahet, kes linna juhib. Rohkem oleks vaja riigivõimu vahetust.