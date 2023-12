TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas olmejäätmete sortimine põhjustab teile ebamugavusi?

Foto: Peeter Lilleväli Zinaida Voistrik, pensionär: Minule mitte. Tahaks, et kõik inimesed prügi sordiks ja loodust hoiaks. Metsa seenele minnes pole kuhugi astudagi − kõikjal vedeleb prahti. Mina elan maal, meil on seal oma konteinerid ja neid tühjendatakse kaks korda kuus. Linnas on sellega probleeme: näiteks kuhu visata koerte väljaheited? Spetsiaalseid konteinereid selleks ei ole.

Foto: Peeter Lilleväli Leonid Simonov, pensionär: Mis ebamugavusi saaks siin olla? Elan viiekorruselises majas, kõik vajalikud konteinerid on olemas, olen sortimise reeglid endale ammu selgeks teinud ja järgin neid. Midagi keerulist siin pole.

Foto: Peeter Lilleväli Jaan Salvan, töötav pensionär: Mulle meeldib, et seda teemat puudutatakse. Sortimine on vajalik asi, kuid on ka küsimusi. Mida sorditud jäätmetega edasi tehakse? Kui need kogutakse kokku ja sorditakse töötlusettevõttes veel kord läbi, siis mis mõtet meil seda teha on?

Foto: Peeter Lilleväli Jaak Pobolski, müügiesindaja: Mingeid raskusi pole, see pole ju midagi uut. Tegin endale juba ammu selgeks, mida ja kuidas sortida ning kuhu miski panna, ja nõnda teengi.

Foto: Peeter Lilleväli Roman Zalutski, tööline: Arvan, et sortimine on vajalik, kui jäätmed pärast ümber töötatakse. Meil Sillamäel käis prügiauto kaks korda päevas, kuid see ei olnud eriti mugav: kui hiljaks jäid, pidid ootama või prügi jäätmemajja viima, kui oma transpordivahend olemas. Nüüd paigaldati majade juurde konteinerid ja minu meelest on nii mugavam. Mina isiklikult sordin prügi küll: mul on selleks kolm ämbrit ja viin prügi kohe ära ka, kui välja lähen. Põhimõtteliselt olen kõigega rahul ega näe siin mingeid raskusi.