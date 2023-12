Kuritegevust toidab toimetulematus

Me teame, et kõik õigusrikkujad jätkavad varem või hiljem oma elu iseseisvalt ning vahetu järelevalveta. Ka vanglast vabanetakse, kui karistus on kantud − meeldib see parasjagu kellelegi või mitte. Me teame ka seda, et karistuse kandmisel on oluline etapiviisilisus ning kriminaalhooldusametnike järelevalve all vanglakaristuse kandmise jätkamine on ühiskonnale teadaolevatest turvalisim lahendus. Kuid ka kuriteo toime pannud inimestele on see parim võimalus saada toetatud.