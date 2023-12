JUHTKIRI ⟩ Kui Narva piir läheb kinni

Piiripunkti sulgemise valmidus on seotud muidugi Venemaa migratsioonirünnakuga Soome piiril, mille tõttu on soomlased kõik oma piiripunktid Venemaaga sulgenud. Üks ränderünne oli hiljuti ka Narva piiripunktis.

Kuid paljusid inimesi selline samm piiri sulgemiseks muidugi puudutaks. Pärast soomlaste otsust oma piir Venemaaga sulgeda jäi Narva kaudu Venemaale sõitmine kõige lihtsamaks võimaluseks ka Soomes elavatele venelastele. Nagu siingi, on ka seal paljud inimesed vaatamata aastatepikkusele Euroopa Liidus elamisele säilitanud perekondlikud või muud sidemed Venemaaga. Seal on sugulasi ning lähedaste haudu, mille pärast aeg-ajalt reis ette võetakse. Paljud on harjunud tegema kultuuri- või kaubareise või lihtsalt käima Peterburis nädalalõppu veetmas.

Küllap on enamik siin elavaid inimesi oma sõite Venemaale sõja ajal koomale tõmmanud, mis on igati mõistlik. Ka Eesti välisministeerium on turvalisuse huvides soovitanud vältida sõite Venemaale, arvestades, missugust viha ja vihkamist seal lääneriikide vastu praegu üles köetakse, ning ka seda, et Vene kodaniku passi omanikke võib ohustada muu hulgas sõjatandrile sattumine.

Ida-Virumaa jaoks on sanktsioonid ja piiridel piirangute sisseseadmine olnud majanduslikult väga negatiivse mõjuga, sest sisuliselt on meie transiidikoridorist saanud kott ja veel agressiivse riigi vahetus naabruses. Aga me peame valmis olema ka selleks, et ühel päeval läheb piir täielikult lukku. Õnneks väga suurt katastroofi sellest juhtuda ei tohiks, sest kõik hullem on juba juhtunud.