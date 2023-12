INDREK NÄGELIK ⟩ Õpetame noori tegema nende enda arengule kõige kasulikumaid valikuid

Kui lugejate seas peaks olema inimesi, kes argumenteerivad, et kui pannakse kinni gümnaasium, sureb selles piirkonnas elu välja, siis ütleks ma neile inimestele, et kas nad ise on teinud väga halba tööd kohaliku kogukonna arendamises või on teinud seda kohalikud otsustajad ja valitsejad. Sest kui ainuke viis noori piirkonnas tegutsemas hoida on nad kohaliku haridusasutuse külge siduda ning "hirmutada" neid kodukohast mitte lahkuma, sest siin on mugav ja turvaline, siis sellest metsikut piirkonna arengut ei tule.