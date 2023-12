JUHTKIRI ⟩ Ajalooliste hoonete omamine maal on ebaratsionaalne luksus

Nüüd, aastakümneid hiljem on Purtse kindluselamu ja Kukruse mõis minemas müüki. Nii Purtse linnuse omanik Lüganuse vald kui Kukruse mõisa omanik Toila vald leiavad, et sellised objektid on neile liiga suureks koormaks. Nende ajalooliste ehitiste kasutus on olnud erinev, kuid lõpuks on mõlemad jõudnud ühte punkti: head ideed efektiivseks kasutuseks pole. Samas vajavad hooned investeeringuid ning ka nende ülalpidamine neelab raha. Pealegi seavad oma piiranguid muinsuskaitse reeglid.

Ida-Virumaa omavalitsustest on mõisakomplekse veel Alutaguse vallal. Illuka mõisas tegutseb põhikool ning Mäetaguse mõisasse on kunagine Mäetaguse vald rajanud spaahotelli ja kohandanud vallaametnike tööruumid. Mäetaguse kompeksi müüki on vald kaalunud vaatamata sellele, et seal on suured investeeringud juba tehtud ning võiks ju puhast tulu teenida. Elu näitab aga, et see pole nii lihtne.