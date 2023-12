ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kas plaanite Jõhvi veel ühe kaupluse rajamist?

Jõhvi kesklinnas lammutatakse praegu endist ajaloolist kultuurimaja ja kohtumaja ning on levimas kuuldused, et selle asemele on kavas rajada veel üks Grossi kauplus. Sellel kaubandusketil on Jõhvis juba üks pood ning lisaks kaks Ahtmes ja kaks Järve linnaosas. Samast kinnistust oli mitu aastat tagasi huvitatud Lidl, kuid vallavolikogu vastuseisu tõttu jäi tookord sinna kauplus ehitamata.