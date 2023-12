Töötuse tase tõusis sel nädalal Ida-Virumaal 13 protsendini. Viimati oli töötuse tase maakonnas nii kõrge rohkem kui kaks ja pool aastat tagasi põhiliselt koroonapiirangutest põhjustatud koondamiste tõttu. Töötukassa on praegu Ida-Virumaal registreerinud üle 7300 töötu, vabu töökohti on samas pakkuda vaid 385. Alates septembrist on töötute arv kasvanud enam kui 800 inimese võrra.