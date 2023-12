JUHTKIRI ⟩ Võimuga kaasneb vastutus − Repinski näide

Osa neist leppis poole aasta suuruse hüvitisega omal soovil lahkuma. Nüüd on aga prokuratuur saatnud need aastatetagused sündmused kohtule arutada, leides, et vallavanemana tegutses Repinski ebaseaduslikult ja tekitas Jõhvile varalist kahju. Lisasüüdistused, mis on seotud Repinski kuluhüvitiste väidetava kuritarvitusega riigikogus, lisavad vaid kahtlusi, et ta ei saanudki päris hästi aru poliitilise võimuga kaasnevast vastutusest. Lõpuks sai ta Jõhvi valijatelt ka karistada, kui teda enam isegi volikogusse ei valitud.

Paraku tuleb tõdeda, et paljud kohalikku poliitikasse pürgivad inimesed meil võtavad seda kui võimalust saada mingeid lisahüvesid ega mõista, et võim ei ole demokraatlikus ühiskonnas piiramatu. Arusaam, et kui ma olen võimu juures, siis on mul õigus maksumaksja arvel midagi täiendavalt saada. Selle tõenduseks on mitmed Ida-Virumaal munitsipaaltasandil toimunud kriminaaluurimised, millest viimase aja üks tuntumaid on praegu kohtu poole triiviv Kohtla-Järve võimuga seotud korruptsiooniasi, kus peategelaseks Repinski endine poliitiline liitlane Nikolai Ossipenko.