KÜSITLUS ⟩ Mis jääb lõppevat aastat meenutama ja mida ootate uuelt aastalt?

Heiki Luts. Foto: Peeter Lilleväli

HEIKI LUTS, Ida-Viru ühistranspordikeskuse juht:

Isiklikus elus on suurim sündmus see, et esimest korda viimase viie aasta jooksul − sellest ajast, kui minust Ida-Viru ühistranspordikeskuse juht sai − õnnestus mul puhkust võtta. Käisin Hollandis ja muljeid on väga palju.

Tööl ei ole midagi erilist juhtunud. Transpordi vallas on alati küsimusi ja probleeme − põhiline, et neid lahendatakse. Igal juhul ei mäleta ma midagi sellist, mida me poleks tehtud saanud. Üldiselt on aasta olnud stabiilne, püüame maakonna transpordiühendusi üha edasi arendada. Olen kõigi vedajatega rahul, lisame tasapisi bussiliine ja kui vaja, siis uuendame ka sõiduplaane. Ka sõitjatega juhtub igasugu asju − inimesed on ju erinevad. Tuleb rääkida ja selgitada − kellele rohkem, kellele vähem. Kuid sel aastal on kaebusi olnud vähem ja see on ka väga hea.

Uuel aastal ootavad idavirulasi ees mitmed muutused, mitte ainult tasuta sõidu kaotamine. Huvitavaid ideid on, kuid räägime neist parem siis, kui nad on juba ellu viidud. Üldiselt ootan uuelt aastalt kõike kõige paremat: rahu ja head tervist kõigile. Väga tahaks, et mingeid uusi kataklüsme ei toimuks.