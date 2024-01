ANVAR SAMOST ⟩ Hull aasta oli Eestis

Kes oleks osanud eelmisel aastavahetusel oodata, et 2023. aasta viimastel päevadel ütleb endine Reformierakonna esimees Andrus Ansip valimised rekordilise ülekaaluga võitnud Kaja Kallase kohta, et kui 70 protsenti Eesti rahvast soovib peaministri tagasiastumist ja kui valitsuse toetus on napp 33 protsenti, siis seda tuleb pidada julgeolekuohuks?

Et Reformierakonna juhitav koalitsioon tõstab makse ja võtab riigieelarve püsikulude katteks laene samal ajal? Et õpetajate palgatõusuks ei suuda valitsus leida 18 miljardi euro suuruse riigieelarve seest 10 miljonit eurot ja esimest korda ajaloos on ees ootamas pikem õpetajate streik? Aga nii see on.

3 MÕTET Eesti poliitika on ka varem näinud seda, kuidas valijad karistavad erakondi, kes enne valimisi räägivad üht, aga kohe pärast edu valimistel hakkavad tegema midagi hoopis muud.

2024. aasta talv tõotab kujuneda tusaseks. Õpetajate streik, vinduv majandus, kasvav tööpuudus, üldine rahulolematus.

Riigikogus saab jätkuvalt olulisi seadusi vastu võtta valitsuse usaldushääletuste toel, mis suure tõenäosusega õnnestuvad, kuid tekitavad ühiskonnas üha enam frustratsiooni koalitsiooni, aga ka pidurdamist jätkava EKRE suhtes.

Kuidas oleme nii üllatavasse punkti jõudnud?

Tore oleks endalgi uskuda, nagu Twitteri kõlakambrisse kinni jäänud ekspresidentki, et vähemalt Eesti poliitika üllatavate pöörete taga on ajakirjandus, kas siis heas või halvas. Aga see võrduks paraku arvamusega, et peeglist paistev pilt kujundab peeglisse vaataja välimust.