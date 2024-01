JUHTKIRI ⟩ Sotside majanduspoliitika mõjub Ida-Virumaal "Tšernomõrdini efektina"

Aasta tagasi pidasid sotsiaaldemokraadid enne riigikogu valimisi Jõhvi kontserdimajas üldkogu ning tulid just siis välja valimisloosungiga "Toimetulek on julgeolek" ja muu hulgas ka alampalga senisest pikema sammuga tõstmise plaaniga. Sotsid on olnud ka ühed suuremad keskkonnatasude tõstmise entusiastid. Meenutagem ka seda, kuidas sotsist endine majandusminister Riina Sikkut püüdis kõigest väest takistada uue kaevanduse rajamist, olgugi et riigi poolt oli selleks kaeveluba juba varem antud.