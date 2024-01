ÜKS KÜSIMUS ⟩ Miks on töötukassal pakkuda erakordselt vähe vabu töökohti?

Töötukassal oli eelmise aasta detsembri lõpus Ida-Virumaal pakkuda ligemale 7500 tööotsijale vaid 152 vaba töökohta. Nii väike oli tööpakkumiste arv maakonnas viimati 13 aastat tagasi. Veel tänavu sügisel jäi tööpakkumiste arv 300-500 vahele. Samal ajal jätkub tormiliselt tööpuuduse kasv ja ainuüksi selle aasta esimese üheksa päevaga on Ida-Virumaal töötute arv kasvanud 265 inimese võrra ning töötuse määr on tõusnud 13,6 protsendini. Veel septembris oli see näitaja 11,8 protsenti ehk pisut enam kui nelja kuuga on töötute arv kasvanud tuhande võrra.