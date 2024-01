EDUARD ODINETS ⟩ Kas tõesti on inimeste toimetuleku parandamine süüdi töötuse kasvus?

Kõige rohkem tekitab see suletud vaesusringi, millest kuidagi välja ei saa, just Ida-Virumaa inimestele. Sotsiaaldemokraadid lubasid oma valimisprogrammis ja nõudsid ka koalitsiooniläbirääkimistel riigi sekkumist ning suletud ringi lõhkumist. Ka mina olen sotsiaaldemokraadina seisnud ja seisan edaspidigi alampalga jõulisema tõstmise poolt, hoolides just Ida-Virumaa inimestest.

Ja kui peaks tõesti selguma, et alampalk on töötuse põhjus − ma loodan, et töötukassa suudab üsna pea oma sõnu tõendada − siis on Ida-Virumaa unikaalne nähtus mitte ainult Eesti, vaid kogu Euroopa, kui mitte maailma mastaabis. Näiteks väidab uuringutele tuginev Eesti Pank, et miinimumpalga mõju tööhõivele on väike. Ka Sloveenia kogemus, kus alampalk on eelmisest aastast üle 1200 euro, näitas, et miinimumpalga tõus ei too kaasa pankrotilainet ega tööpuuduse plahvatuslikku kasvu. Kaugeltki mitte. Sellel meetmel on majandusele selgelt positiivne mõju.

Lisaks jääb tsiteeritud artiklist mulje, et tööandjad justkui kurdavad, et alampalga tõus mõjub ettevõtlusele negatiivselt. Ma ei ole küll tööandja, aga kui oleksin, siis ma räägiksin uhkusega palkade tõstmisest, isegi kui tegu on miinimumiga, ja ka sellest, kuidas on vaja töötajate elujärge parandada, et nad ei peaks vahetuse ajal pead murdma, mida täna lastele söögiks lauale panna, et kuidagi kuu lõpuni välja veaks.

Tööandjate keskliit on öelnud, et Eestis on püsiv tööjõupuudus ja palgaralli käib sõltumata sellest, kui suur on alampalk. Eelmise aasta lõpus ütles ka Ida-Virumaa töötukassa juht, kelle selle nädala sõnad ärgitasid mind nüüd kirjutama, et Ida-Virus on hoopis mitmes valdkonnas töötajatest puudu, näiteks elektroonika- ja metallitööstuses. Seega ei ole pilt sugugi must-valge. Ja "rakette" on Ida-Virumaal igasuguseid.

Ühes olen ma kindel. Alampalga tõus ei saa olla muidu jätkusuutliku ettevõtte koondamise põhjuseks. Meenuvad ühe ettevõtja sõnad sotsiaaldemokraatide majanduskonverentsil läinud aastal: "Mis ärimees ma olen, kui ma ei suuda oma töötajatele isegi keskmise palga lähedast tasu maksta." Suur osa idavirulasi ainult unistab keskmisest palgast. Ärgem võtkem neilt minimaalsetki.