JUHTKIRI ⟩ Peipsi piirkond ootab arengut

Ida-Virumaa elanikele ehk pole need muutused väga silma hakanud, sest need on olnud pikaajalised ja järjepidevad, kuid mujalt tulnud tajuvad arenguid väga selgelt.

Samas tuleb tõdeda, et maakonna turismitegevus on enamjaolt koondunudki piirkonna põhjaossa, kus on suuremad linnad ja linnalähedased huviväärsused ning kus elab ka põhiosa elanikest.

Ent siiani on tagasihoidlikumad arengud olnud maakonna lõunaregioonis, Alutaguse kandis. Mõnes mõttes on see ka loogiline, sest just puutumata loodus ning vähene "tsiviliseeritus" ongi kujunenud selle paikkonna eripäraks. Paljud idavirukadki armastavad siin just looduspuhkusel käia. Olgu siis suvel Peipsi rannas peesitamas, sügisel seeni-marju korjamas, talvel suusatamas või kevadel rabamatkal käies.

Omaette pärl meie maakonnas on just Peipsi piirkond. Kusagil mujal Peipsi ääres pole nii kauneid randu ja männimetsi nagu siin. Siin on vald viimastel aastatel küll püüdnud üht-teist arendada, kuid millegipärast on turismiettevõtjate huvi selle kandi vastu olnud põhjendamatult leige.

Nüüd on üks suurettevõtja nõuks võtnud rajada Uuskülla tänapäevane spaahotell. Muidugi on sellel ideel nii pooldajaid kui ka vastaseid, mis on üsna loomulik. Loodetavasti aga on pooldajaid rohkem, sest eeldatavasti saaks sellest esimesest suuremast investeeringust seal kandis oluline lähtepunkt, mis Peipsi-äärse turismi arengule jõudsalt hoogu annab. Spaahotell annab rohkematele inimestele üle Eesti, aga ka välismaalt võimaluse piirkonda tulla ja avastada selle unikaalset loodust ning muidki vaba aja veetmise võimalusi.

Põhjarannik nimetas kunagi ühes juhtkirjas Peipsi piirkonda Ida-Virumaa turismi lihvimata teemandiks. Seda on ta kahtlemata siiani. Lihtsalt nüüd on avanenud hea võimalus seda lihvima asuda.