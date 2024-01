ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kuidas riik kontrollib piirile saabuvate ukrainlaste tausta?

Kõigi idapiirilt üle tulnud sõjapõgenike puhul oleme saanud kasutada koostöös Ukraina piirivalveametnikega Ukraina andmebaase, et välja selgitada, kas see jutt, mida nad meile seal piiri peal räägivad, vastab tõele või mitte. Tõsi ta on, kui sinna piirile tulevad isikud, kelle jutt ei vasta tõele või kelle kohta on ka Ukraina riigil teadmine, et need isikud on kuidagi Vene- või Putini-meelsed ning neil ei ole põhjust rahvusvahelist kaitset saada, siis neid inimesi ei ole Eestisse lastud ega lasta ka tulevikus. Nii palju, kui me suudame neid tuvastada, nii palju me riigist välja saadame.