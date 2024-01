SILVER SILD ⟩ Miks oleks Ida-Virumaal kasulik soome-ugri kultuuripealinnaks saada?

Viia oma maailma kese teadlikult perifeeriasse, anda võim ja voli oma lugu jutustada väljapoole keskusi on lähenemine, millele ma ei ole seni leidnud ühtegi teist vastet.

Kõigil me hõimurahvastel on olemas see ajalooline kogemus, mistõttu oleme me ka oma meie-tunnet pidanud arendama sõltumatutena, alatihti erinevate poliitiliste keskuste tahte vastaselt. Ent viia oma maailma kese teadlikult perifeeriasse, anda võim ja voli oma lugu jutustada väljapoole keskusi on lähenemine, millele ma ei ole seni leidnud ühtegi teist vastet. See on minu hinnangul ainulaadne eksperiment ja seetõttu on ka kõik selle tulemused ainulaadsed.

Loomulikult võib sellisele lähenemisele ette heita vähest professionaalsust, oskuslikkuse puudumist. See on alati olnud keskuse etteheide perifeeriale. Tõsi ta on, et valides igal aastal uue seltskonna, kellel võivad kultuurisündmuste korraldamise kogemused puududa, võib ka puusse panna. Selle tarbeks on soome-ugri kultuuripealinna tiitli jagajatel olemas kindlad nõuded, žürii ja kõik säärane mehhanismide jada, et ebaõnnestumist vältida.

Põhimõtteliselt rääkides ei tohiks minu meelest sellist ebaõnnestumist kartagi. Eelkõige kuna eesmärk polegi pakkuda professionaalseid kultuurisündmusi, vaid võimaldada kohalikul kogukonnal olla soome-ugri maailma keskuseks. Aga ka seetõttu, et ebaõnnestumisedki annavad meile teavet mõne meie hõimurahva olukorrast.