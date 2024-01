Tulude ümberjagamine omavalitsuste elujärge ei paranda

Kohalikul tasandil on avalike teenuste peamine eesmärk toetada inimeste igapäevast toimetulekut ja heaolu. Pakutavad teenused hõlmavad muu hulgas sotsiaalabi, elamu- ja kommunaalmajandust, ühistransporti, teede ja tänavate korrashoidu, jäätmehooldust ning lasteaedade-koolide, raamatukogude, rahvamajade, turva- ja hooldekodude ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist. Lisaks tuleb omavalitsustel korraldada veel teisigi kohaliku elu küsimusi, mille riik on kohustusena neile pannud.

Kõigi nende avalike teenuste tagamine nõuab ressurssi ning paraku on vallad ja linnad juba aastaid vaevelnud pidevas ressursipuuduses ja otsinud kokkuhoiukohti. Omavalitsuste rahakott on jäänud üha suurema surve alla kahanevate tulude ja kiire inflatsiooni pärast, mistõttu on asutud koomale tõmbama nii haridus- ja kultuuriasutuste võrku kui ka teisi teenuseid.