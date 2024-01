ÜKS KÜSIMUS ⟩ Miks Ida-Viru lasterühmad suurele tantsupeole ei pääse?

Lasterühmi puudutav on seotud tantsupeo traditsiooni kujunemisega üldisemalt. Nimelt on üldtantsupeol alati olnud osalejad eelkõige täiskasvanute tantsurühmad. Seda ütles ka XXI tantsupeo pealavastaja Helena-Mariana Reimann − eesmärk on ju võimaldada üldtantsupeost osa saada nii paljudel täiskasvanute tantsurühmadel kui võimalik.