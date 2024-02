MARE ROOSILEHT ⟩ Väike spikker gümnasistidele ehk Kellel on Ida-Virumaal hea elada

Tõepoolest, praegu toimuvates suurtes ning pöördelistes muutustes teaduses ja majanduses on inseneridel võtmeroll, seda ka Ida-Virumaal. Inseneriharidus pakub väga erinevaid teeotsi karjääri tegemiseks: IT, rohe- ja ringmajanduse sektor, samuti traditsioonilised energeetika- ja ehitussektor. Kõige suurem puudus Ida-Virumaa ettevõtetes on aga keemiatehnoloogidest.