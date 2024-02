Olen nõus, et hea tava kohaselt peaks revisjonikomisjoni esimees olema opositsioonist. Kuid see on ajutine otsus. Me leidsime, et on vaja põhjalikumalt uurida eelmise linnavalitsuse tegevust, kus meie arvates ei ole kõik korras. Seepärast pidasimegi õigeks valida revisjonikomisjoni juhiks koalitsioonisaadiku.