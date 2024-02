JUHTKIRI ⟩ Uus gümnaasiumistandard ei seisne vaid uhketes koolimajades

Kui eile leppisid Virumaa seitsme gümnaasiumi juhid kokku, et sisseastumiskatsed tulevad kõigil ühised, ütles minister Kristina Kallas, et eesmärk on ühtlustada gümnaasiumihariduse taset. Ja muidugi on eesmärk, et see tase oleks ka piisavalt kõrge, et sealt tulevad õpilased saaksid jätkata akadeemilise hariduse omandamist.