ERIK GAMZEJEV ⟩ Seemneraha noppimise talgud Ida-Virumaal

Samal ajal ähvardavad senisest suuremad keskkonnatasude tõusud keerata hapnikukraani veelgi koomale ka sel osal põlevkivitööstusest, mis seni veel ellu on suutnud jääda ja toob neile kohalikele inimestele, kes pole seni koondamisteadet saanud, hea palgaga tööd ning riigieelarvesse ja kohalikesse eelarvetesse maksutulu.

Probleemide tekitamine Ida-Virumaal on käinud paraku oma viis kuni kümme aastat eespool nende lahendamisest. Pikk plaan peab olema, aga igapäevases elus ei ole sellest palju abi, eriti siis, kui selgub, et viis aastat tagasi seatud sihtideni jõudmine on sujuvalt edasi nihkunud. Olgu näiteks, et rahandusministeeriumi valminud Ida-Virumaa tegevuskavas aastateks 2015-2020 seatud põhilisi sotsiaal-majanduslikke eesmärke ei ole õnnestunud tänaseni saavutada.

Aga püüdkem selle nukra seisu juures olla optimistid ning näha, et klaas on siiski pooltäis ja tulevikus tühjemaks ta enam ei muutu. Vähemalt üks silmaga nähtav õiglase ülemineku fondi tulemus on olemas − tänu ligemale 20 miljoni euro suurusele toele sellest fondist kerkib Narva magnetite tehas ja esimeste inimeste tööle värbamine on alanud. Väiksemaid toetusi tegevuse laiendamiseks on saanud ka Kohtla-Järve tuulegeneraatorite tehas ja Narva metalliettevõte Fortaco ning mõned teised. Ettevalmistusjärgus on Jõhvi filmilinnaku rajamine.