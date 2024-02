JUHTKIRI ⟩ Mõru maiguga otsus

Kui poolte maakondade lasterühmad on peole oodatud ja teised mitte, siis põhjustab see paratamatult pettumust, mida pealavastaja Helena-Mariana Reimann parimatest kavatsustest lähtuvalt oma plaane tehes ilmselt ei osanud ette näha ega tunnetada. Ei osanud ilmselt ka pealavastajat valinud ideekonkursi hindajad.

Põhjust kõrvalejäämise tõttu eriti tundlik olla on Ida-Virumaal, kus eestlased on rahvusvähemus. Rahvatants on olnud siin aastakümneid, ka okupatsiooniaastatel, üks põhilisi eestluse hoidmise viise. Siinsetel eesti koolidel on väga pika traditsiooniga oma rahvatantsupeod ja üldtantsupeol osalemine suursündmus. Rahvatantsu kaudu on tasapisi Eesti kultuurile lähemale jõudnud ka vene koolides õppivad lapsed, kelle jaoks esimene suur ühistantsimine Tallinnas Kalevi staadionil on kirjeldamatu elamus, mida ühestki õpikust, töövihikust ega ka videost ei saa.