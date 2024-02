Eesti kuvand peaks olema: ülekaalukalt kaitstud

Pole ime, sest Eesti peaminister ütleb intervjuus suure rahvusvahelise mõjuga ajalehele The Times, et Euroopa peab järgmise kolme kuni viie aasta jooksul oma julgeolekut tugevdama, kuna siis võib Venemaa taas ohustada NATO idatiiva riike. Kuidas iganes neid lauseid hiljem selgitada või tõlgendada, tavakeeles tähendab see sõda, eriti kui samal ajal teevad samalaadseid hoiatusi Rootsi, Saksamaa ja Briti poliitikud ja sõjaväelased. Ainult neil riikidel pole piiri Venemaaga.

Olen kuulnud, et mõned kaitsepoliitikat kujundavad ametnikud leiavad, et Kaja Kallas teeb õigesti. Hirmutavate sõnumite eesmärk on lääne avalikkust mobiliseerida. Kuid on ka neid, kes usuvad, et Kallas kasutab sõjaretoorikat iseenda ja oma erakonna langeva toetuse parandamiseks. Ja on neid, kes seda ei usu, kuid siiski ütlevad, et Kallas teeb vea ja õigesti rääkis president Alar Karis, kes aastavahetuse pöördumises ütles: "Oleme vabaduse piiririik, aga meist ei saa rinderiiki. Meie vastased, kui tahes meeletud, ei söanda rünnata NATO territooriumi. Sest nad teavad, et me lööme tugevamalt vastu."