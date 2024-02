Miks on vaja mootorsõidukimaksu?

Olen kuulnud kriitikat, et keskkonnaeesmärke me maksuga ei täida. Julgen sellele vastu vaielda. Jah, me ei saa tõesti suurimat maksu panna kõige vanematele ja saastavamatele sõidukitele. Seda lihtsal põhjusel, et meil on selliseid autosid väga palju, need on ringi liikumiseks vajalikud ja nende ümbervahetamiseks ei pruugi kohe raha olla. Me ei saa panna suurt hulka Eesti inimesi olukorda, kus mootorsõidukimaksu tagajärjel ei suuda nad enam autot pidada. Siin ongi oluline leida mõistlik tasakaal keskkonnahoiu ja maksevõime vahel, aga anda ka selge sõnum, milline on meie ettekujutus tulevikust, et autoostjate järgmised valikud oleksid juba keskkonnasäästlikumad.

Mida me tahaksime edaspidi vähem näha, on see, et selliseid vanu, võimsaid ja saastavaid autosid Eestisse üha juurde tuuakse. Tahaksime hoopis näha, et nende osakaal hakkab vähenema. Sellest lähtusime ka sõidukite registreerimistasu kujundamisel − tasu, mis lisandub sõiduki esmasel kandel Eesti liiklusregistrisse. Tasu suurust kasvatavad sõiduki heitmenäit ja mass, kuid toob allapoole sõiduki vanus juba vähemalt 1 aasta kuni 15 aastat vanade autode puhul (see kehtib eraisikutele kuuluvate autode puhul nii registreerimistasul kui ka aastamaksul). Sealt edasi on vanuse mõju tasu suurusele sama mis 15aastaste autode puhul. See võib olla lisastiimul tuua Eestisse kasutatuna pigem uuemaid ja säästlikumaid sõidukeid.